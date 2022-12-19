Лавров подвёл главный итог года

Президент России Владимир Путин сам подведёт итоги уходящего года, у него будет ещё немало контактов с зарубежными коллегами, заявил в ходе визита в Минск глава МИД РФ Сергей Лавров. Сам же министр считает, что теперь Москве стало понятно, кто есть кто на международной арене.

"Главный вывод, главный итог — то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась, что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя", — объяснил Лавров.