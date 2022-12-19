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19 декабря, 17:52

Лавров заявил о провале геополитических игр Запада из-за спецоперации на Украине

<p>Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Истеричная реакция Запада на спецоперацию на Украине подтверждает тот факт, что СВО была абсолютно необходима и действия России обрушили геополитические игры Запада. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что СВО, а мы сейчас уже имеем на руках факты, которые это подтверждают, что она была абсолютно необходима для того, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ. И что эта реакция отразила понимание Западом того, что наши действия обеспечили провал их геополитических игр и планов", — объяснил Лавров.

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Ирина Фальке

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