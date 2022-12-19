Путин назвал очень результативными переговоры в Минске
Президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в Минске в расширенном составе были очень результативными. Оценку им глава государства дал на встрече в узком составе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по завершении расширенных переговоров с участием членов правительств двух стран.
"Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной", — заключил российский лидер, которого цитирует агентство БелТА.
Как уже писал Лайф, Путин прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.
ТАСС / Павел Бедняков / POOL