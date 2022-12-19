Путин назвал очень результативными переговоры в Минске

Президент РФ Владимир Путин заявил, что белорусско-российские переговоры в Минске в расширенном составе были очень результативными. Оценку им глава государства дал на встрече в узком составе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по завершении расширенных переговоров с участием членов правительств двух стран.