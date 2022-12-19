Преступление в стиле Гринча: Грабительница-рецидивистка пыталась украсть рождественские подарки Роберта Де Ниро
В Нью-Йорке попытались ограбить дом Роберта Де Ниро
В Нью-Йорке произошло неудачное ограбление дома актёра Роберта Де Ниро. Издание TMZ со ссылкой на источники пишет, что в понедельник утром 30-летняя женщина вскрыла дверь жилища, проникла внутрь и попыталась украсть подарки с рождественской ели.
В тот момент 79-летний актёр был дома с семьёй. Почуяв неладное, он спустился вниз и попытался помешать незваной гостье. Прибывшие на место полицейские задержали преступницу, которая, как выяснилось позже, является рецидивисткой.
Лайф рассказывал об ограблении в стиле Гая Ричи в Петербурге. Там мужчина зашёл в банк и сразу начал угрожать сотруднице ножом, требуя денег. Получив своё, он решил ретироваться, однако позже вскрылось, что ему достались фальшивки.
ТАСС / AP / Evan Agostini / Invision