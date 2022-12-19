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19 декабря, 17:22

Волочкова собралась сыграть свадьбу с "любимым Дедом Морозом" в Лапландии

<p>Анастасия Волочкова объявила о свадьбе. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории России) / volochkova_art</p>

Анастасия Волочкова объявила о свадьбе. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории России) / volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что готовится к свадьбе с "любимым Дедом Морозом", которая состоится в Лапландии. Но сначала пара собирается отдохнуть на Мальдивах, и лишь потом — "сани, олени, цветы и полный шик".

"Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения 20 января на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик!" — написала она в соцсети.

Однако поклонники скептически восприняли слова Волочковой. В комментариях ей тут же припомнили многочисленные романы, которые тоже должны были завершиться в загсе. Но нашлись и те, кто искренне поддержал артистку и посочувствовал, что раньше ей просто попадались недостойные мужчины. А значит, сейчас королева сцены заслужила настоящее счастье и семейный уют.

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Ранее Волочкова рассказала о новом женихе, который "похож на Николая Второго". Он привёз сладости для детей на один из благотворительных спектаклей балерины. Позднее мужчина предстал перед ней уже в совершенно ином образе — в облачении Деда Мороза с мешком подарков.

Татьяна Миссуми

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