Юлия Матюхина из Геленджика рассказала, как власти помогают ей и детям после мобилизации мужа. Она призналась, что не чувствует себя брошенной на произвол судьбы. Супруг Юлии не уклонялся от призыва, а счёл своим долгом встать на защиту Родины.

Жена мобилизованного рассказала о помощи властей. Видео © LIFE

"Как только супруга забрали на подготовку и боевое слаживание, администрация сама вышла на меня, предлагали помощь. Мне нужна была для мужа разгрузка, кое-какие вещи, рюкзак, мне по первому звонку всё привезли и помогают до сих пор", — поделилась женщина.

Сейчас многодетная семья получает все необходимые выплаты и пособия. Ребёнку-первокласснику помогли с устройством на продлёнку после уроков, а старшему по просьбе Юлии организовали прохождение комиссии ПМПК. Также семье пришла краевая выплата в 100 тысяч рублей и деньги на новогодние подарки детям. Но сидеть сложа руки и погружаться в свои переживания женщина не хочет. Она пошла помогать волонтёрам фасовать посылки жителям Донбасса и беженцам.

"Супруг может быть за меня спокойным. Мы с ним не только сердцем, но и делом", — подчеркнула Юлия.