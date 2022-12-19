Канада приступила к конфискации всех активов Абрамовича в стране

Канада готова к тому, чтобы арестовать $26 миллионов у компании Романа Абрамовича Granite Capital Holdings, попавшего под санкции страны. Об этом стало известно из сообщения главы МИД страны Мелани Жоли, опубликованного на сайте правительства.

Она заметила, что теперь, когда закон позволяет арестовывать активы тех, кто оказался под санкциями, власти впервые прибегнут к такой процедуре. Канада станет первой страной из альянса "Большой семёрки", кто пойдёт на подобные меры. Жоли также рассматривает возможность судебного обращения о конфискации активов, что позволило бы направить средства на реконструкцию Украины.