Канада приступила к конфискации всех активов Абрамовича в стране
Глава МИД Канады объявила о начале процесса конфискации $26 млн у Романа Абрамовича
Роман Абрамович. Фото © ТАСС / Карпухин Сергей
Канада готова к тому, чтобы арестовать $26 миллионов у компании Романа Абрамовича Granite Capital Holdings, попавшего под санкции страны. Об этом стало известно из сообщения главы МИД страны Мелани Жоли, опубликованного на сайте правительства.
Она заметила, что теперь, когда закон позволяет арестовывать активы тех, кто оказался под санкциями, власти впервые прибегнут к такой процедуре. Канада станет первой страной из альянса "Большой семёрки", кто пойдёт на подобные меры. Жоли также рассматривает возможность судебного обращения о конфискации активов, что позволило бы направить средства на реконструкцию Украины.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен конфисковать российские активы в Европе и передать их Киеву. Она также выступила с призывом создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд частных активов. По её задумке, ЕС предлагается пустить миллиарды в оборот и направлять прибыль на выплаты Киеву.