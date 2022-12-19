В Минске завершились переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в расширенном составе завершились спустя 2,5 часа после начала. Об этом сообщают журналисты из пула лидеров обеих стран. Далее Путин и Лукашенко по плану должны продолжить переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления для прессы.