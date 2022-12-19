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19 декабря, 16:46

В Минске завершились переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в расширенном составе завершились спустя 2,5 часа после начала. Об этом сообщают журналисты из пула лидеров обеих стран. Далее Путин и Лукашенко по плану должны продолжить переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления для прессы.

Как уже писал Лайф, Путин прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом. По прибытии главу российского государства ждал тёплый и дружественный приём. Его встретили не только "хлебом и солью", но и настоящим караваем. На повестке — наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. Президент России подчеркнул, что цель переговоров — подвести итоги сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики.

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Марина Калегина

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