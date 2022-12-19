Врач назвала причины постоянно мёрзнущих рук и ног

Есть несколько причин, из-за которых руки и ноги мёрзнут даже в тёплом помещении, и некоторые могут быть симптомами серьёзных болезней. Подробнее о них рассказала в беседе с "Газетой.ru" невролог Клиники МЕДСИ на Ленинской Слободе Айшат Юнусова.

Одной из причин является дефицит железа, который ведёт к гипоксии. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — особого белка, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови. Вещество может накапливаться в организме, но его запасы не безграничны, отметила Юнусова. Ещё одной причиной замерзания конечностей являются эндокринные нарушения из-за патологии щитовидной железы.

"Распознать болезнь несложно. Кроме того что у человека мёрзнут пальцы, у него могут опухать веки и лицо. Зачастую начинаются сухость и шелушение. Из-за нарушения терморегуляции ощущается холод во всём теле, особенно в конечностях", — объяснила врач.

Также мёрзнущие руки и ноги сигнализируют о сердечной недостаточности. Такая патология имеет большой ряд симптомов, но, если брать отдельно похолодание, болезнь часто сопровождается бледностью кожи и отёками, предупредила врач. Для установления точной причины Юнусова рекомендует обратиться к профильному специалисту.