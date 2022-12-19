Россиянам объяснили, выгодно ли увольняться перед Новым годом

Увольнение в Новый год несёт в себе значительные минусы, поэтому нужно правильно выбрать даты для написания заявления. Об этом рассказала юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Если работник подаст заявление с 19 по 23 декабря, то двухнедельный срок уведомления истечёт во время новогодних каникул, праздничные дни войдут в период отработки. Ещё один минус: в ряде компаний выплачивают годовой бонус и можно потерять премию при увольнении до её получения. Бросать работу в январе тоже невыгодно финансово.

"Треть января — нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже. Уволиться в январе — значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов", — говорит юрист.

В случае если работник уже определился с новым местом, то идеальный вариант — это оформление трудового договора с 1 января, ведь зарплату начислят за полный месяц. При этом выйти на работу можно будет лишь после каникул.