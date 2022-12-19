ЕС согласовал лимит цен на газ

Страны Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали лимит цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к чешскому председательству в сообществе. По предварительным данным, стоимость газа будет ограничена в размере 180 евро за мегаватт-час.

Источник утверждает, что договорённость была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.

В свою очередь источник РИА "Новости" также сообщает о достижении "политического соглашения о ценовом пределе", правда, конкретных цифр не называет.