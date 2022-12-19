ЕС согласовал лимит цен на газ
Источник ТАСС: Страны ЕС согласовали лимит цен на газ
Страны Евросоюза на заседании в Брюсселе согласовали лимит цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к чешскому председательству в сообществе. По предварительным данным, стоимость газа будет ограничена в размере 180 евро за мегаватт-час.
Источник утверждает, что договорённость была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.
В свою очередь источник РИА "Новости" также сообщает о достижении "политического соглашения о ценовом пределе", правда, конкретных цифр не называет.
Отметим, что буквально несколько часов назад сразу девять стран – членов Евросоюза выступили против лимита цен на газ. Об этом сообщал журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, помимо Венгрии, представители Германии также не поддержали эту инициативу.
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