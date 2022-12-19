Школьник осуществил мечту всего Екатеринбурга в Minecraft

Школьник из Екатеринбурга решил воплотить в жизнь давнюю мечту своих земляков и построил вторую ветку городского метро. Всё, что ему понадобилось, — игра Minecraft и два с половиной месяца креативной работы. Он рассказал Лайфу, что сам занимался всеми аспектами "подземного" сооружения.

Уральский школьник осуществил мечту всего Екатеринбурга, поиграв в Minecraft. Видео © SHOT

"Сам я решил придумать архитектуру, дизайн, планировку тоннелей, их расположение и даже названия станций. Скажем так, [я хотел] подкинуть небольшое зерно в развитие нашего городского транспорта", — поделился он.

По словам 17-летнего проектировщика, проблема отсутствия второй ветки подземки уже давно беспокоит екатеринбуржцев. При этом работа помогла ему отвлечься от монотонной подготовки к экзаменам.