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19 декабря, 16:22

Школьник осуществил мечту всего Екатеринбурга в Minecraft

Школьник построил вторую ветку метро Екатеринбурга в игре Minecraft

Школьник из Екатеринбурга решил воплотить в жизнь давнюю мечту своих земляков и построил вторую ветку городского метро. Всё, что ему понадобилось, — игра Minecraft и два с половиной месяца креативной работы. Он рассказал Лайфу, что сам занимался всеми аспектами "подземного" сооружения.

Уральский школьник осуществил мечту всего Екатеринбурга, поиграв в Minecraft. Видео © SHOT

"Сам я решил придумать архитектуру, дизайн, планировку тоннелей, их расположение и даже названия станций. Скажем так, [я хотел] подкинуть небольшое зерно в развитие нашего городского транспорта", поделился он.

По словам 17-летнего проектировщика, проблема отсутствия второй ветки подземки уже давно беспокоит екатеринбуржцев. При этом работа помогла ему отвлечься от монотонной подготовки к экзаменам.

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Лайф рассказывал о петербургском художнике, который стилизует кадры из классических советских фильмов под аниме. По его словам, все представленные работы — дань уважения классике и они не нарушают авторские права.

Обложка ©

SHOT

Матвей Шандрыголов

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