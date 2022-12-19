Детский омбудсмен Подмосковья назвала причины буллинга в школах

Конфликты в школах нередко начинаются с самих педагогов. Помочь сохранить дружескую атмосферу в школьных коллективах могла бы специальная хартия по борьбе с буллингом. Такой идеей поделилась в беседе с телеканалом "360" уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

"Например, пишет девочка: "Я покрасила волосы в розовый цвет. Классный руководитель отругал, а директор сказал идти домой смывать", — привела пример омбудсмен.

В таких случаях учителя не всегда понимают, что подросткам важно выделяться, поэтому давят на школьников и провоцируют их. Но существует буллинг и на уровне самих школьников, конфликтующих между собой, подчеркнула Мишонова.

"Я бы очень хотела, чтобы эту хартию подписал каждый ребёнок, который приходит учиться в школу. Это намерение о том, что у нас будет бесконфликтная и дружественная среда, что все неурядицы и какие-то маленькие ссоры мы будем решать на доверительном и уважительном уровне", — предложила чиновник.