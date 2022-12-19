Медведев: Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал заявления и прогнозы западных политиков относительно переговоров России и Украины для разрешения конфликта. Такой пост появился в его телеграм-канале в понедельник.

По словам Медведева, все британские политики — редкие лицемеры, если, с одной стороны, заявляют, что до вывода российских войск переговоров быть не может, а с другой — утверждают, что только украинцы решают, вести с нами переговоры или нет.

"Получается, ложь, двуличие и запредельный цинизм. Лучше пусть британцы наконец свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды — это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины — с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики", — написал он.

Напомним, что территориальный спор между Аргентиной и Великобританией насчёт Фолклендских островов остаётся неурегулированным ещё со времён Испанской империи. В 1982 году даже имела место трёхмесячная война за две британские заморские территории в Южной Атлантике: Фолклендские острова, а также Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова. Конфликт завершился поражением Аргентины. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.