ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 16:31
5792

Медведев: Фолкленды — это не Британия, а Аргентина!

Дмитрий Медведев назвал запредельным цинизмом заявления Запада о переговорах России с Украиной

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал заявления и прогнозы западных политиков относительно переговоров России и Украины для разрешения конфликта. Такой пост появился в его телеграм-канале в понедельник.

По словам Медведева, все британские политики — редкие лицемеры, если, с одной стороны, заявляют, что до вывода российских войск переговоров быть не может, а с другой — утверждают, что только украинцы решают, вести с нами переговоры или нет.

"Получается, ложь, двуличие и запредельный цинизм. Лучше пусть британцы наконец свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики", — написал он.

Напомним, что территориальный спор между Аргентиной и Великобританией насчёт Фолклендских островов остаётся неурегулированным ещё со времён Испанской империи. В 1982 году даже имела место трёхмесячная война за две британские заморские территории в Южной Атлантике: Фолклендские острова, а также Южную Георгию и Южные Сандвичевы острова. Конфликт завершился поражением Аргентины. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов.

Шольц призвал не дать оборваться нити переговоров с Россией
Шольц призвал не дать оборваться нити переговоров с Россией

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит усилий Вашингтона в пользу того, чтобы склонить Украину к мирным переговорам. Представитель Кремля также ответил на вопрос о возможности телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Пескова, запросов на этот счёт от Вашингтона не поступало.

BannerImage

ТАСС / Штукина Екатерина

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Великобритания
  • Аргентина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar