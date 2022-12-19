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Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 19:44

В Госдуму внесут законопроект о борьбе с "нелегальной занятостью"

В "Единой России" рассказали о новом законопроекте по борьбе с "нелегальной занятостью"

Законопроект о занятости может быть внесён в Госдуму либо в конце этого года, либо в начале следующего. Документ будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, рассказал замруководителя фракции партии "Единая Россия" в нижней палате Андрей Исаев.

"Впервые мы вводим понятие "нелегальной занятости" и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие "самозанятых" и "платформенных занятых", — сообщил депутат на совместном заседании фракции и президиума генсовета партии.

По словам Исаева, авторы проекта согласовали с социальными партнёрами основные положения закона о занятости. Он объяснил, что действующий сейчас документ "был заточен на то, чтобы помогать безработным, главным образом хроническим безработным, а новый будет заточен на то, чтобы предотвратить безработицу".

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LIFE / Павел Баранов

Андрей Бражников
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