В Госдуму внесут законопроект о борьбе с "нелегальной занятостью"

Законопроект о занятости может быть внесён в Госдуму либо в конце этого года, либо в начале следующего. Документ будет включать введение понятия "нелегальная занятость" и меры борьбы с ней, рассказал замруководителя фракции партии "Единая Россия" в нижней палате Андрей Исаев.

"Впервые мы вводим понятие "нелегальной занятости" и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие "самозанятых" и "платформенных занятых", — сообщил депутат на совместном заседании фракции и президиума генсовета партии.

По словам Исаева, авторы проекта согласовали с социальными партнёрами основные положения закона о занятости. Он объяснил, что действующий сейчас документ "был заточен на то, чтобы помогать безработным, главным образом хроническим безработным, а новый будет заточен на то, чтобы предотвратить безработицу".