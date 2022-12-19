Совет ЕС вводит потолок цен на газ в 180 евро с 15 февраля

Совет ЕС согласовал потолок цен на газ в 180 евро (примерно 1,85 тысячи евро за тысячу кубометров) и утвердил дату его применения. Об этом говорится в официальном заявлении европейского законодательного органа по итогам заседания министров в Брюсселе.

"Механизм коррекции цен на газ может быть задействован с 15 февраля при соблюдении двух условий: если цена на газ продержится в течение трёх дней на уровне 180 евро и если разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более 35 евро", — сказано в документе.

В заявлении содержится оговорка, что лимит может быть изменён или отменён в случае возникновения дефицита голубого топлива на рынке, "угрожающего энергобезопасности Евросоюза".