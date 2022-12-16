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Опубликовано 16 декабря 2022, 14:50

Житель ДНР рассказал, как с ампутированными ногами вывез четырёх человек из-под обстрелов

Юрий за рулём автомобиля, переоборудованного для людей с ограниченными возможностями. Обложка © kp.ru

Юрий за рулём автомобиля, переоборудованного для людей с ограниченными возможностями. Обложка © kp.ru

Житель Донбасса Юрий Леонидович с ампутированными ногами вывез четырёх человек из города Соледара в Бахмутском районе во время обстрелов со стороны ВСУ. Об этом мужчина рассказал в беседе с kp.ru.

Когда началась спецоперация, Юрий жил у двоюродной сестры в городе Бахмуте, но через какое-то время вернулся к себе в Соледар. По его словам, 4 августа в подъезд дома напротив попал снаряд.

"Там жила крёстная моего сына, с которой мы дружим лет двадцать. Мы поняли, что оставаться в Соледаре опасно, и начали собирать вещи", — рассказал он.

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На следующий день после этого обстрела Юрий вывез из города четверых земляков — куму, её мужа с сыном и 85-летнюю свекровь. По словам Юрия, ехать пришлось на его "Ладе" с прицепом под обстрелами. Сначала они прибыли в Запорожье, а потом — в Мелитополь, чтобы отдохнуть.

"Затем добрались до крымского города Джанкой, оттуда — в Ялту. В Крыму, конечно, хорошо, но мы решили ехать в Ростов. Здесь проще найти работу, а главное — недалеко до дома", — добавил мужчина.

Юрий лишился ног из-за производственной травмы. Это произошло в 2001 году в Соледаре, там он работал слесарем в вагоноремонтном депо. Во время разгрузки вагона с крана сорвалась тяжёлая колёсная пара и упала на него.

Ранее Лайф сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин наградил "Волонтёра года", который помог эвакуировать более 30 000 жителей Донбасса.

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Илья Суриков
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