Житель ДНР рассказал, как с ампутированными ногами вывез четырёх человек из-под обстрелов

Житель Донбасса Юрий Леонидович с ампутированными ногами вывез четырёх человек из города Соледара в Бахмутском районе во время обстрелов со стороны ВСУ. Об этом мужчина рассказал в беседе с kp.ru.

Когда началась спецоперация, Юрий жил у двоюродной сестры в городе Бахмуте, но через какое-то время вернулся к себе в Соледар. По его словам, 4 августа в подъезд дома напротив попал снаряд.

"Там жила крёстная моего сына, с которой мы дружим лет двадцать. Мы поняли, что оставаться в Соледаре опасно, и начали собирать вещи", — рассказал он.

На следующий день после этого обстрела Юрий вывез из города четверых земляков — куму, её мужа с сыном и 85-летнюю свекровь. По словам Юрия, ехать пришлось на его "Ладе" с прицепом под обстрелами. Сначала они прибыли в Запорожье, а потом — в Мелитополь, чтобы отдохнуть.

"Затем добрались до крымского города Джанкой, оттуда — в Ялту. В Крыму, конечно, хорошо, но мы решили ехать в Ростов. Здесь проще найти работу, а главное — недалеко до дома", — добавил мужчина.

Юрий лишился ног из-за производственной травмы. Это произошло в 2001 году в Соледаре, там он работал слесарем в вагоноремонтном депо. Во время разгрузки вагона с крана сорвалась тяжёлая колёсная пара и упала на него.