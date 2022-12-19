Психолог объяснила склонность мужчин искать похожую на мать жену на примере принца Гарри

В недавнем сериале от Netflix британский принц Гарри не раз сравнивал Меган Маркл с погибшей принцессой Дианой — своей родной матерью. По его словам, "в ней такое же сострадание, та же эмпатия, та же уверенность, в ней столько тепла". Как объяснила изданию Metro психолог и психотерапевт Кэролайн Палмер, среди мужчин такое поведение — частое явление.

Эксперт считает, что это связано скорее с привязанностью к матери, нежели эдиповым комплексом, о котором писал Зигмунд Фрейд.

"Наши отношения с родителями, а также их отношения друг с другом служат образцом для нашего стиля привязанности и романтических отношений во взрослой жизни. Для многих мужчин их первая женская привязанность — это их мать. Обычно она также является первым примером того, что значит быть женой или партнёршей", — пояснила Палмер.

Ещё одной причиной такого явления могут быть неуравновешенные взаимоотношения, в которых женщина становится для своего партнёра матерью. Взрослые отношения, по словам психолога, должны исходить из желания быть вместе, а не неумения жить порознь. Пара при такой модели поддерживает и поощряет друг друга как в общих, так и в отдельных начинаниях. В обратном случае возможны отношения типа "родитель – ребёнок".