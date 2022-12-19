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19 декабря, 17:18

Песков назвал попытки ЕС ввести потолок цен на газ посягательством на рыночные процессы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал попытки Запада ввести потолок цен на российский газ. По его оценке, такие санкции являются посягательством на рыночные механизмы.

Песков — о потолке цен на российский газ. Видео © LIFE

"Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на "потолок" неприемлемы", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Совет ЕС вводит потолок цен на газ в 180 евро с 15 февраля

Совет ЕС вводит потолок цен на газ в 180 евро с 15 февраля

Ранее сегодня стало известно, что договорённость о лимите цен на газ на Совете ЕС была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев

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