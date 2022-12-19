Песков назвал попытки ЕС ввести потолок цен на газ посягательством на рыночные процессы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал попытки Запада ввести потолок цен на российский газ. По его оценке, такие санкции являются посягательством на рыночные механизмы.
Песков — о потолке цен на российский газ. Видео © LIFE
"Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на "потолок" неприемлемы", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Ранее сегодня стало известно, что договорённость о лимите цен на газ на Совете ЕС была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.
LIFE