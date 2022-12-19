Песков назвал попытки ЕС ввести потолок цен на газ посягательством на рыночные процессы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал попытки Запада ввести потолок цен на российский газ. По его оценке, такие санкции являются посягательством на рыночные механизмы.

"Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночные процессы. Любые ссылки на "потолок" неприемлемы", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее сегодня стало известно, что договорённость о лимите цен на газ на Совете ЕС была достигнута почти единогласно и даже Германия, которая несколько месяцев отвергала возможность соглашения, в результате проголосовала за введение ограничений.