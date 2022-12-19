Самойлова заработала почти миллиард за год на продаже косметики

Предпринимательница и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова за 2021 год заработала почти миллиард рублей (978 млн), следует из финансового отчёта на сайте Rusprofile.

Блогерша владеет клиникой косметологии, агентством по подбору нянь Family1, а также косметическим брендом Sammy Beauty, за создание продукции которого отвечает ООО "Бьюти инновации". Согласно размещённым документам, одна только выручка от продажи косметики составила 978 млн рублей.