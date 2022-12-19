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19 декабря, 17:30

Самойлова заработала почти миллиард за год на продаже косметики

Выручка бренда Sammy Beauty Оксаны Самойловой за 2021 год составила 978 млн

Предпринимательница и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова за 2021 год заработала почти миллиард рублей (978 млн), следует из финансового отчёта на сайте Rusprofile.

Блогерша владеет клиникой косметологии, агентством по подбору нянь Family1, а также косметическим брендом Sammy Beauty, за создание продукции которого отвечает ООО "Бьюти инновации". Согласно размещённым документам, одна только выручка от продажи косметики составила 978 млн рублей.

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Ранее Лайф рассказывал, что Камила Валиева заработала 2,3 млн призовых за сезон и стала самой богатой фигуристкой. Следующими в списке богатейших фигуристов следуют Алиев и Гуменник.

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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Ирина Фальке

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