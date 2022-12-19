Эмбер Хёрд выплатит Джонни Деппу $1 млн за завершение судебного процесса

Актриса Эмбер Хёрд согласилась урегулировать судебный спор о клевете с экс-супругом Джонни Деппом. Как сообщает газета Daily Mail, стороны достигли соглашения: страховая компания Хёрд выплатит Деппу один миллион долларов и спор будет закрыт.

В соцсетях Хёрд пожаловалась поклонникам, что "это было очень трудным решением". Она подчеркнула, что так и не признала своей вины и "продолжала отстаивать правду, даже зная, что жизнь разрушена", имея в виду многомиллионные иски и нападки хейтеров.

При этом Хёрд "с нетерпением ждёт возможности начать жизнь заново, как планировала сделать ещё шесть лет назад".