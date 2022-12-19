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19 декабря, 17:25

Эмбер Хёрд выплатит Джонни Деппу $1 млн за завершение судебного процесса

Актриса Эмбер Хёрд согласилась урегулировать судебный спор о клевете с экс-супругом Джонни Деппом. Как сообщает газета Daily Mail, стороны достигли соглашения: страховая компания Хёрд выплатит Деппу один миллион долларов и спор будет закрыт.

В соцсетях Хёрд пожаловалась поклонникам, что "это было очень трудным решением". Она подчеркнула, что так и не признала своей вины и "продолжала отстаивать правду, даже зная, что жизнь разрушена", имея в виду многомиллионные иски и нападки хейтеров.

При этом Хёрд "с нетерпением ждёт возможности начать жизнь заново, как планировала сделать ещё шесть лет назад".

Не прошло и пяти лет: Джонни Депп опять станет пиратом

Не прошло и пяти лет: Джонни Депп опять станет пиратом

Напомним, в этом году американские присяжные после длительных слушаний поставили точку в громком процессе, во время которого звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Хёрд делились грязными подробностями времён их семейной жизни. За эпопеей фанаты наблюдали в прямом эфире, затем суд вынес вердикт: Хёрд признали виновной в клевете на Деппа и обязали выплатить 15 миллионов долларов компенсации. Актёр, который обвинял экс-жену во лжи, разрушившей его карьеру, рассчитывал получить 50 миллионов долларов.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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