Эмбер Хёрд выплатит Джонни Деппу $1 млн за завершение судебного процесса
Актриса Эмбер Хёрд согласилась урегулировать судебный спор о клевете с экс-супругом Джонни Деппом. Как сообщает газета Daily Mail, стороны достигли соглашения: страховая компания Хёрд выплатит Деппу один миллион долларов и спор будет закрыт.
В соцсетях Хёрд пожаловалась поклонникам, что "это было очень трудным решением". Она подчеркнула, что так и не признала своей вины и "продолжала отстаивать правду, даже зная, что жизнь разрушена", имея в виду многомиллионные иски и нападки хейтеров.
При этом Хёрд "с нетерпением ждёт возможности начать жизнь заново, как планировала сделать ещё шесть лет назад".
Напомним, в этом году американские присяжные после длительных слушаний поставили точку в громком процессе, во время которого звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп и его бывшая супруга Эмбер Хёрд делились грязными подробностями времён их семейной жизни. За эпопеей фанаты наблюдали в прямом эфире, затем суд вынес вердикт: Хёрд признали виновной в клевете на Деппа и обязали выплатить 15 миллионов долларов компенсации. Актёр, который обвинял экс-жену во лжи, разрушившей его карьеру, рассчитывал получить 50 миллионов долларов.
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