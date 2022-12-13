Платье за 2,5 млн, падающий торт и рыдающие гости: Как прошла свадьба Джигана и Самойловой

Рэпер Джиган счастлив в браке с прекрасной Оксаной Самойловой уже десять лет. Впервые отношения пара узаконила 12 декабря 2012 года. И в юбилейную годовщину решила воспроизвести самый счастливый день, но с изменениями по бюджету и гостям. "Эта свадьба куда важнее спустя десять лет", — призналась сама Оксана под новыми свадебными фото. Вчера, 12 декабря 2022 года, состоялась повторная, "обновлённая" церемония бракосочетания музыканта и блогерши. Что такого было на мероприятии, которое устроили в стиле дорого-богато?

Джиган и Оксана Самойлова в свадебных нарядах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Свадьбу показывали в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте", трансляцию уже посмотрели около 7,4 миллиона зрителей. Вели церемонию трое ребят из недавно закрывшейся "Импровизации" — Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Что до звёздных гостей, на "свадьбу века" пришли Клава Кока, Тимати, Егор Крид, HammAli & Navai, Анна Седокова, Лена Перминова, Artik & Asti, Юлия Самойлова, Яна Рудковская и другие.

Одно из свадебных платьев Оксаны Самойловой вместе с фатой весило около 15 кг. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Наряды "молодожёнов" оказались не из скромных: 700 тысяч рублей за костюм жениха и 2,5 миллиона рублей за главное платье невесты. Но, как рассказывала сама Оксана в социальных сетях, наряд достался ей в качестве свадебного подарка. "Это была история о том, как мне подарили платье мечты за 2,5 миллиона рублей". Причём себя блогерша назвала "невестой своей детской мечты". Но и без учёта образов Самойловой — ведь платьев было несколько, за повторную свадебную церемонию супруги выложили прилично. Зал был весь украшен цветами — декорировали всю ночь, сцену возводили специально к мероприятию... На подготовку звёздная пара потратила, должно быть, десятки миллионов рублей.

Оксана Самойлова хвастается богатым декором в зале, где прошла её вторая свадьба с Джиганом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

А что до гостей, кто пришёл поздравить женатиков? Некоторые отличились. Например, Тимати своей речью заставил собравшихся прослезиться. Вспомнив, через что пришлось пройти Джигану и Оксане, Тимати отметил, насколько важными они стали друг для друга. Рэпер напомнил, что поначалу у некоторых были сомнения по поводу этого союза, но в итоге Самойлова всем доказала, что она и достойная спутница Джигану, и мать прекрасная. "Джига всегда может на меня рассчитывать, я всегда рядом, брат. Ксюх, тебе надо отдать максимально должное. Что бы ни случалось, ваш союз становился всё крепче и крепче. Это большой пример для всех нас. Отдельные аплодисменты жене", — подытожил Тимур.

Сами же влюблённые решили удивить гостей клятвами, которые записали голосами любимых детей, — явно чтобы все прослезились. Под трогательную речь "молодожёны" обменялись кольцами и поцеловались. Кстати, до алтаря Оксану сопровождали дочки, рассыпая перед ней лепестки роз, а сын Давид принёс родителям кольца.

Трогательный момент, когда Джиган и Оксана Самойлова обменялись кольцами на свадьбе 12 декабря 2022 года. Видео © VK / Оксана Самойлова

После гости пели, танцевали и веселились, по очереди поздравляя жениха и невесту, а ещё откровенничали. Например, Егор Крид заявил, что хотел бы в ближайшее время обзавестись семьёй. Букет поймала Клава Кока. Фанаты певицы уже строят догадки, за кого она пойдёт замуж.

Певица Клава Кока поймала букет невесты на свадьбе Самойловой и Джигана. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Под конец праздника Оксана и Джиган удивили всех гигантским многоярусным тортом, украшенным цветами из крема и фигурками супругов с детьми. Элемент шоу или неожиданность, но свадебный десерт чуть не уронили. И это заставило всех поволноваться, но, к счастью, всё быстро уладили. Кстати, часть торта оказалась муляжом.

На свадьбе Джигана и Самойловой чуть не уронили огромный торт. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca