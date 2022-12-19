Сунак назвал переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленными

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в текущей ситуации переговоры о прекращении огня на Украине бессмысленны, так как российские войска находятся на территории страны. Слова британского премьера приводит его канцелярия.

"Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте", — сказал Сунак.

Британский лидер считает, что прекращение огня Россия использует для перегруппировки войск, поэтому переговоры нужно вести после вывода её частей с Украины. Он также призвал продолжать отправлять помощь Киеву, в том числе системы ПВО и бронетехнику, и пообещал сохранить текущий уровень поддержки. Кроме того, Сунак выступил за усиление санкций в отношении Москвы.