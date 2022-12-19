Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы возможной совместной операции РФ и Белоруссии на Украине. По его словам, военачальнику надо отдыхать.

Ранее Залужный дал большое интервью британскому изданию The Economist. В беседе с журналистом он, в частности, признался, что уволил уже 10 генералов с начала СВО, потому что "они не годились". Вместе с тем Залужный прокомментировал эффект от частичной мобилизации в РФ. Он считает, что она сработала.