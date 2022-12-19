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19 декабря, 18:21

Путин поручил включить в школьную программу материалы о геноциде советского народа в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в школьные учебники должны будут включить материалы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Заняться этим должны Минобрнауки и Минпросвещения.

"Минобрнауки России, Минпросвещения России обеспечить включение материалов о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ в федеральные основные общеобразовательные программы (в том числе в федеральные рабочие программы воспитания), общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные программы, а также в соответствующие учебные издания", — сказано в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

Также ведомства должны будут обеспечить включение в программы обучения педагогов курса по "освещению преступлений нацизма в XX–XXI веках". Кроме того, Минпросвещения поручено добавить в маршруты школьного туризма мемориальные комплексы и памятные места, связанные с погибшими от рук нацистов мирными жителями.

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Также сегодня Владимир Путин подписал указ о проведении международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани в 2024 году. Организацией займётся кабмин и власти Республики Татарстан.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Шандрыголов

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