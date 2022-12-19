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19 декабря, 18:08

Лукашенко рассказал о рассмотрении всех вопросов на переговорах с Путиным

Лукашенко: Все вопросы на переговорах с Путиным рассмотрены, люди должны оценить решения

<p>Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © LIFE</p>

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © LIFE

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.

"Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", — приводит его комментарий БелТА.

Лукашенко добавил, что в ходе переговоров также был подведён итог совместной работы. Президенты обсудили "весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений", а также социально-экономические темы.

Путин назвал очень результативными переговоры в Минске

Путин назвал очень результативными переговоры в Минске

Как уже писал Лайф, Путин прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.

Ирина Фальке

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