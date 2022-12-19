Лукашенко рассказал о рассмотрении всех вопросов на переговорах с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.

"Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", — приводит его комментарий БелТА.