Лукашенко рассказал о рассмотрении всех вопросов на переговорах с Путиным
Лукашенко: Все вопросы на переговорах с Путиным рассмотрены, люди должны оценить решения
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © LIFE
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все вопросы на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в расширенном составе рассмотрены, теперь люди должны оценить принятые решения.
"Все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию", — приводит его комментарий БелТА.
Лукашенко добавил, что в ходе переговоров также был подведён итог совместной работы. Президенты обсудили "весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений", а также социально-экономические темы.
Как уже писал Лайф, Путин прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.