В Госдуме отреагировали на фейк о продаже российских автозаводов китайцам

Информация о предложениях по передаче части российских автомобильных заводов компаниям из Китая не является действительной, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, отечественная промышленность должна развиваться руками россиян.

Ранее в СМИ появилось якобы высказывание Чернышова, который заявил об обсуждении продажи части автозаводов китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство собственных автомобилей.

"Я с предложениями про всякие продажи китайцам не выступал. Информация ошибочна. Это признал и первоисточник. Неприятно, но мы живём в эпоху информации. Жалко, что те, кто репостил эту новость, даже не позвонили, не уточнили ничего. Ничего. Проплывём", — цитирует его телеканал "360".