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Опубликовано 20 декабря 2022, 14:25

В Госдуме отреагировали на фейк о продаже российских автозаводов китайцам

Вице-спикер Чернышов опроверг информацию о передаче части автозаводов в РФ Китаю

Информация о предложениях по передаче части российских автомобильных заводов компаниям из Китая не является действительной, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, отечественная промышленность должна развиваться руками россиян.

Ранее в СМИ появилось якобы высказывание Чернышова, который заявил об обсуждении продажи части автозаводов китайским маркам, чтобы они на базе этих предприятий организовали производство собственных автомобилей.

"Я с предложениями про всякие продажи китайцам не выступал. Информация ошибочна. Это признал и первоисточник. Неприятно, но мы живём в эпоху информации. Жалко, что те, кто репостил эту новость, даже не позвонили, не уточнили ничего. Ничего. Проплывём", цитирует его телеканал "360".

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Лайф рассказывал о показателях, достигнутых автозаводом "Москвич". По словам главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, предприятие уже собрало 160 автомобилей, а до конца года планируется выпустить ещё 440 машин.

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Матвей Шандрыголов
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