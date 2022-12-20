Названы сроки запуска российского аналога "Википедии"
В Минцифры анонсировали запуск отечественного аналога "Википедии" в начале 2023 года
Российский аналог "Википедии" с названием "Знания" будет запущен в первом квартале 2023 года с целью предоставить россиянам правдивый источник информации. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
"Википедия" у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь свой собственный портал. Мы его создаём — портал "Знания" … сейчас там уже накоплено более 100 тысяч статей. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года", — сказал он на правительственном часе в Госдуме.
Министр заверил, что размещённые на портале сведения прошли многоступенчатую верификацию. Он добавил, что предстоит приоритизировать ресурс в поисковой выдаче, чтобы он был выше "Википедии". Сейчас сервис работает в тестовом режиме.
Напомним, ещё в мае этого года в Совфеде заявили о намерении запустить аналог "Википедии", где не будет искажённой и вымышленной информации. Портал станет своего рода интернет-энциклопедией. Ресурсов и потенциала на реализацию идеи хватит, подчеркнули в Совфеде.
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