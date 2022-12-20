Два человека арестованы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР

По делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого в ЦАР арестованы два сотрудника DHL, полиция выясняет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в местной полиции.

"Пока что мы находимся на стадии допроса арестованных. Мы арестовали и опросили двух сотрудников DHL, заместителя гендиректора DHL и менеджера по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта. Мы не смогли допросить генерального менеджера DHL, которая является гражданкой Камеруна. Мы узнали, что она вылетела в Дуалу в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась", — поведал собеседник агентства.

В ходе допроса арестованные заявили, что "у них нет с собой устройства, чтобы определить, содержит ли посылка взрывное устройство, у них нет способа это обнаружить". Теперь правоохранители собираются обратиться в тоголезскую полицию через Интерпол. Перед следствием стоит задача попытаться установить личность отправителя посылки из Ломе.