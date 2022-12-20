Два человека арестованы по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР
СМИ: В ЦАР арестовали сотрудников DHL по делу о покушении на главу Русского дома
Дмитрий Сытый. Фото © VK / officersunion
По делу о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого в ЦАР арестованы два сотрудника DHL, полиция выясняет, действительно ли посылка пострадавшему при взрыве пришла из Того и не могли ли в логистической компании подделать адрес отправления. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в местной полиции.
"Пока что мы находимся на стадии допроса арестованных. Мы арестовали и опросили двух сотрудников DHL, заместителя гендиректора DHL и менеджера по операциям DHL, который забрал посылку из аэропорта. Мы не смогли допросить генерального менеджера DHL, которая является гражданкой Камеруна. Мы узнали, что она вылетела в Дуалу в тот же день, когда прибыла посылка, и до сих пор не вернулась", — поведал собеседник агентства.
В ходе допроса арестованные заявили, что "у них нет с собой устройства, чтобы определить, содержит ли посылка взрывное устройство, у них нет способа это обнаружить". Теперь правоохранители собираются обратиться в тоголезскую полицию через Интерпол. Перед следствием стоит задача попытаться установить личность отправителя посылки из Ломе.
При этом сотрудник центральноафриканской радиостанции Ndeke Luka рассказал ТАСС, что изначально было задержано семь человек, включая работников почты, но позже большинство отпустили.
Напомним, что о покушении на директора Русского дома в ЦАР стало известно 16 декабря. Оно произошло в Банги — столице страны. Дома у дипломата взорвалась посылка, он получил контузию и был госпитализирован. DHL намерена провести расследование. Сегодня стало известно, что Дмитрия Сытого экстренно эвакуируют после покушения.