Выяснилась причина загадочного исчезновения главной ёлки Красноармейска
В подмосковном Красноармейске пожаловались на исчезновение новогодней ели
Жители Красноармейска (Московская область) пожаловались на странные манипуляции с новогодней ёлкой на площади Победы. По словам горожан, главный символ праздника простоял там около трёх минут: сотрудники коммунальных служб установили дерево, сфотографировали, демонтировали и увезли. Об этом пишет телеканал "360".
Об исчезновении новогодней ёлки с площади Победы стало известно из публикаций 15 декабря. Жители возмутились и запереживали, что дерево не вернут обратно, но больше всего их интересовала причина таких манипуляций с елью.
Как сообщили "360" в администрации городского округа, символ Нового года увезли с площади из-за того, что при сборке и монтаже декоративной ёлки специалисты выявили незначительные дефекты крепления.
"Во избежание несчастного случая принято решение о проведении ремонтных работ на базе предприятия", — пояснил замглавы администрации Максим Прибытков. Он добавил, что ориентировочный срок установки — 21 декабря.
Ранее в Великих Луках разгорелся скандал из-за "облезлой" новогодней ели. Однако больше всего людей возмущает то, что ёлку срубили не в лесном массиве, а прямо в посёлке Жижица, где она много лет радовала жителей.
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