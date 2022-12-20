Минцифры пересчитало уехавших айтишников и предостерегло от запрета на удалёнку для них
Шадаев: Около 100 тысяч российских IT-специалистов находится за рубежом
Около ста тысяч российских IT-специалистов в настоящее время находится за пределами страны, 80% из них переехали в дружественные государства и продолжают работать на отечественные компании. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Если брать две волны отъезда IT-специалистов, до 10% сотрудников IT-компаний уехало из страны и не вернулось. Многие вернулись, но, если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах", — рассказал он в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.
По оценке министра, сейчас преждевременно ставить вопрос о полном запрете на удалённую работу на родине для уехавших IT-специалистов. Шадаев полагает, что такая ограничительная мера в отношении программистов может пагубно сказаться на темпах развития отечественных решений, продуктов и сервисов.
Кстати, ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отмечал, что отъезд некоторых IT-специалистов из России не повлёк серьёзных последствий. Выступая на пленарном заседании форума "Цифровой алмаз" в Якутске, он отметил, что ущерб для отрасли от этого не такой глобальный.
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