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20 декабря, 10:37

"Не питайте иллюзий!": Малышева призвала не надеяться на активированный уголь при похмелье

Малышева призвала не надеяться на активированный уголь при похмелье

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева опровергла утверждение, что активированный уголь хорошо помогает при алкогольном отравлении. Об этом она сказала в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

Малышева пояснила, что препарат следует принимать в дозировке один грамм (это четыре таблетки) на один килограмм веса. Поэтому, если вес человека составляет, например, 52 килограмма, для избавления от симптомов алкогольного отравления придётся выпить 208 таблеток угля, а это очень много.

"Такую дозу активированного угля дать пьяному человеку невозможно. Поэтому не питайте иллюзий", — предупредила врач.

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Татьяна Миссуми
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