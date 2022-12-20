"Не питайте иллюзий!": Малышева призвала не надеяться на активированный уголь при похмелье
Малышева призвала не надеяться на активированный уголь при похмелье
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева опровергла утверждение, что активированный уголь хорошо помогает при алкогольном отравлении. Об этом она сказала в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.
Малышева пояснила, что препарат следует принимать в дозировке один грамм (это четыре таблетки) на один килограмм веса. Поэтому, если вес человека составляет, например, 52 килограмма, для избавления от симптомов алкогольного отравления придётся выпить 208 таблеток угля, а это очень много.
"Такую дозу активированного угля дать пьяному человеку невозможно. Поэтому не питайте иллюзий", — предупредила врач.
Ранее Лайф писал, что не существует безопасной дозы алкоголя и даже одна рюмка — яд. А существование "культуры пития" — всего лишь миф. Ложными утверждениями о пользе вина для сосудов поддерживали винную промышленность в СССР.
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