Составлен рейтинг самых "пьющих" и "трезвых" регионов России

В топ-3 самых "пьющих" субъектов страны по итогам 2022 года вошли Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Курганская область, сообщил депутат Госдумы, лидер движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев на пресс-конференции в ТАСС.

"Самый пьющий регион в этом году — это Сахалинская область, потом у нас идёт Чукотский автономный округ, потом — Курганская область, Республика Бурятия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Коми, Кировская область, Республика Алтай, Архангельская область", — объявил лидер "Трезвой России".

Москва в этом рейтинге заняла 18-е место, а Санкт-Петербург поднялся выше на одно место по сравнению с прошлым годом и разместился на 12-й строчке. А пятёрка самых "трезвых" регионов России выглядит так: Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.