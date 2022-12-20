Никонорова стала вторым сенатором от ДНР в Совфеде

Вторым сенатором от исполнительной власти Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совфеде назначена бывший министр иностранных дел региона Наталья Никонорова. Соответствующий указ подписал врио главы республики Денис Пушилин.

"Наделить полномочиями сенатора РФ представителя от исполнительного органа государственной власти ДНР Никонорову Наталью Юрьевну", — сказано в указе, опубликованном во вторник на официальном сайте Пушилина.

Документ вступил в силу после обнародования. Пушилин также распорядился направить указ в Совфед не позднее дня, следующего за днём его вступления в силу.