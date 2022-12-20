В Китае собака спасла хозяина и умерла от тоски, не дождавшись его из больницы

В Китае собака спасла своего хозяина и умерла через 12 дней, не дождавшись его из больницы. Как пишет South China Morning Post, всё произошло в городе Ханчжоу, провинция Чжэцзян, когда у 78-летнего Янга случился инсульт. В тот момент с ним был его 9-летний метис лабрадора и ретривера Аван, который начал громко лаять.

Раньше пёс всегда вёл себя тихо, поэтому соседи удивились шуму. Они постучались в квартиру и, не дождавшись ответа, вызвали полицию. По прибытии правоохранители вскрыли дверь и обнаружили лежащего на полу мужчину, который сразу был госпитализирован.

"Мы сказали псу, что пришли спасти его хозяина. Он, кажется, понял наши слова и лежал тихо", — рассказал полицейский Шэнь Цзяньхуань.

Четвероногого спасителя через несколько дней забрали в приют, однако тот начал скучать по хозяину, отказался от еды, воды и умер через 12 дней.