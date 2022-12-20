Психолог назвала 5 причин одеваться зимой в белое

Ничто так не демонстрирует ощущение собственной значимости и любви к себе, как светлая одежда в холодное время года, утверждает психолог Галина Руснак. В беседе с Лайфом эксперт объяснила, почему пополнить зимний гардероб вещами светлых оттенков действительно стоит.

"Такая цветовая гамма говорит о том, что человек заботится о себе и готов тратить время и деньги на кропотливый уход за вещами и частое обновление гардероба. Казалось бы, какая мелочь. Но такой подход оказывает достаточно сильное влияние на самооценку", — пояснила психолог.

Руснак добавила, что люди в светлом меньше подвержены депрессии, чувствуют себя уверенно и защищённо, а также успокаивающе действуют на окружающих, особенно это заметно в кризисные времена. Такую цветовую гамму чаще всего выбирают оптимисты.

"Ещё светлая одежда побуждает к поиску новых источников дохода. Потому что на подсознательном уровне её обладатели относят себя к состоятельным людям, позволив себе маркие и непрактичные вещи. Если хотите оставить приятное впечатление и повысить статус, для встречи выбирайте светлую цветовую гамму", — заключила эксперт.