9 эффективных и лёгких способов сэкономить, о которых вы даже и не подозревали

Большинство думает, что бережно относиться к деньгам = быть скрягой. Ничего не покупать не по списку, как говорится. Однако во многих случаях люди тратят больше запланированных сумм из-за банального незнания, где и когда переплачивают. Есть несколько хитростей, которые помогут вам и копеечку сберечь, и не загонять себя в жёсткие рамки. Рассказываем самые лёгкие и эффективные способы экономии.

1. Проверяйте морозилку

Отличный и немудрёный способ сэкономить деньги и не купить лишнего — проверить морозильную камеру перед походом в магазин. Часто бывает, что мы банально забываем о приобретённых ранее и спрятанных в дальние углы продуктах. Потому вновь и вновь затариваемся по обширному списку. А ведь избежать переплаты за продукты в моменте легко.

2. Не гонитесь за брендами

Разрекламированные марки всегда стоят дороже. Но большая цена — не залог качества. Ещё один эффективный способ не переплачивать — сравнивать товары. Например, составы продуктов или материалы вещей. Бывает и такое, что в дешёвых аналогах меньше вредных веществ, потому что у производителя нет на них лишних средств.

3. Расплачивайтесь наличными

Материальные деньги труднее тратить — используйте этот факт для экономии. Фото © Shutterstock

Как удобно носить с собой банковскую карту и всегда расплачиваться только ею. Но именно так вы и переплачиваете. Не видя, сколько на руках купюр, сколько уже потрачено и осталось, рискуете спустить всё до последней копейки. А вот расставаться с материальными деньгами труднее психологически. Вы несколько раз подумаете, прежде чем что-то приобретёте.

4. Заглядывайте в секонд-хенды

Нередко желание купить обновку в гардероб возникает не от необходимости, а из-за прихоти. Вам есть в чём ходить, просто хочется снять стресс и порадовать себя обновкой. И часто вы даже и сами не знаете, какую вещь желаете. Сэкономить кровные и морально удовлетвориться поможет секонд-хенд. В нём и на вещи посмотрите, и примерите, и что-то, может, купите. Шопинг-терапия на минималках, но с максимальной пользой. Кстати, иногда именно в таких магазинах можно найти винтажные и эксклюзивные наряды и аксессуары.

5. Составляйте список продуктов

Забегая вечером после работы в продуктовый голодными и уставшими, вы рискуете не только забыть о том, что было необходимо купить, но и накидать в корзину много чего ненужного. Булочку, потому что в животе уже урчит, шоколадку, чтобы снять стресс. Вот так незаметно в конце месяца и получается, что потратили больше запланированного. Избежать этого и научиться экономить легко: ходите в магазин только со списком.

6. Готовьте дома и берите с собой обед на работу

Всегда дешевле готовить еду самому, ведь за доставку вы переплачиваете. Фото © Shutterstock

В бешеном ритме жизни, особенно в мегаполисах, трудно найти желание вечером стоять у плиты и наготавливать ужин или обед на завтра. Но именно такая привычка сэкономит вам заработанное. Питаясь якобы выгодными бизнес-ланчами, перекусывая десертом с кофе на работе, вы выбрасываете деньги на ветер. Бюджетнее приготовить еду дома и принести с собой. Те же блюда, заказанные с доставкой, окажутся куда дороже.

7. Не ходите в продуктовый голодными

Интересный факт, но, решив пойти по делам на голодный желудок, вы рискуете свернуть за перекусом. Из-за разгулявшегося аппетита мозг буквально вынудит вас пойти в магазин и присмотреться к чему-то вкусному, жирному, калорийному. И такие игры разума разведут вас на импульсивно потраченные деньги.

8. Иногда покупайте что-то дорогое

Сэкономить можно, купив что-то дорогое, — затраты окупятся в будущем. Фото © Shutterstock

Помимо того что у вас возникнет иллюзия "сытости" перед соблазнами что-то купить, так вы ещё и сделаете инвестицию в будущее. Скупой платит дважды, помните? Иногда лучше потратиться на что-то дорогое и качественное: технику, обувь, услугу. Эти затраты окупятся в будущем, когда вы не столкнётесь с необходимостью платить снова, чтобы переделать или починить.

9. Не стесняйтесь просить