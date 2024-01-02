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2 января, 16:00

10 работящих котеек, которые своим примером показывают, что труд — двигатель прогресса

Если труд сделал из обезьяны человека, то интересно, в кого превратятся наши котики, если они продолжат так вкалывать... Посмотрите на работающих пушистиков, пока сами отдыхаете.

"Охранник в Стамбуле, Турция", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Поздравляем этого котика с новой должностью премьер-министра", — Hot-Cardiologist-620.

Фото © Reddit / Hot-Cardiologist-620

Фото © Reddit / Hot-Cardiologist-620

"Охранники в храме", — Different-Giraffe255.

Фото © Reddit / Different-Giraffe255

Фото © Reddit / Different-Giraffe255

"Почтальон Дэн", — intellectualth0t.

Фото © Reddit / intellectualth0t

Фото © Reddit / intellectualth0t

"Кот — шикарный фотофон", — ssknurt.

Фото © Reddit / ssknurt

Фото © Reddit / ssknurt

"Работник месяца", — urban_zmb.

Фото © Reddit / urban_zmb

Фото © Reddit / urban_zmb

"Морские исследователи!" Heymerry2100.

Фото © Reddit / Heymerry2100

Фото © Reddit / Heymerry2100

"А вы бы пошли к такому инструктору по зумбе?" AdamWestsButtDouble.

Фото © Reddit / AdamWestsButtDouble

Фото © Reddit / AdamWestsButtDouble

"Ну рыцарь!" ThisLaserIsOnPoint.

Фото © Reddit / ThisLaserIsOnPoint

Фото © Reddit / ThisLaserIsOnPoint

"Шамбо проверяет мою машину. Не уверен, что у него достаточно квалификации для этого", — StyleArtistic7201.

Фото © Reddit / StyleArtistic7201

Фото © Reddit / StyleArtistic7201

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида
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Reddit / intellectualth0t , ThisLaserIsOnPoint

Сергей Трофимов
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