10 работящих котеек, которые своим примером показывают, что труд — двигатель прогресса
Если труд сделал из обезьяны человека, то интересно, в кого превратятся наши котики, если они продолжат так вкалывать... Посмотрите на работающих пушистиков, пока сами отдыхаете.
"Охранник в Стамбуле, Турция", — Пользователь Reddit.
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"Поздравляем этого котика с новой должностью премьер-министра", — Hot-Cardiologist-620.
Фото © Reddit / Hot-Cardiologist-620
"Охранники в храме", — Different-Giraffe255.
Фото © Reddit / Different-Giraffe255
"Почтальон Дэн", — intellectualth0t.
Фото © Reddit / intellectualth0t
"Кот — шикарный фотофон", — ssknurt.
Фото © Reddit / ssknurt
"Работник месяца", — urban_zmb.
Фото © Reddit / urban_zmb
"Морские исследователи!" — Heymerry2100.
Фото © Reddit / Heymerry2100
"А вы бы пошли к такому инструктору по зумбе?" — AdamWestsButtDouble.
Фото © Reddit / AdamWestsButtDouble
"Ну рыцарь!" — ThisLaserIsOnPoint.
Фото © Reddit / ThisLaserIsOnPoint
"Шамбо проверяет мою машину. Не уверен, что у него достаточно квалификации для этого", — StyleArtistic7201.
Фото © Reddit / StyleArtistic7201
Reddit / intellectualth0t , ThisLaserIsOnPoint