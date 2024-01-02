10 работящих котеек, которые своим примером показывают, что труд — двигатель прогресса

Если труд сделал из обезьяны человека, то интересно, в кого превратятся наши котики, если они продолжат так вкалывать... Посмотрите на работающих пушистиков, пока сами отдыхаете.