4 знака китайского гороскопа, которые в 2024 году смогут начать жизнь с чистого листа

Китайские знаки зодиака — это 12 животных, каждое из которых соответствует определённому году рождения. С какими-то Деревянный Дракон, символ 2024 года, конфликтует, а кому-то подарит возможность изменить жизнь к лучшему. И вот четверо счастливчиков.

Рождённые в год Крысы: 1936-й, 1948-й, 1960-й, 1972-й, 1984-й, 1996-й, 2008-й, 2020-й

Кому в 2024 году повезёт начать новую жизнь? Фото © Shutterstock

Первыми в китайском гороскопе и везунчиками, которым предстоящий год Деревянного Дракона подарит счастье и успех, станут люди, рождённые в год Крысы. Правда, чтобы зажить по-новому, придётся бросить старые привычки и прекратить все отношения, которые заставляют стоять на месте. Если это сделать, то в 2024 году Дракона получится исполнить долгожданные мечты.

Рождённые в год Тигра: 1938-й, 1950-й, 1962-й, 1974-й, 1986-й, 1998-й, 2010-й

В какой год рождаются люди-тигры по китайскому календарю? Фото © Shutterstock

Тиграм в год Дракона тоже повезёт перевернуть страницу и зажить так, как хотелось, но не получалось. Но при условии, что они будут более рассудительными. Завязывайте с необдуманными рисками и импульсивностью. 2024 год Дракона станет благоприятным временем, чтобы укрепить свои отношения с близкими.

Рождённые в год Кролика: 1939-й, 1951-й, 1963-й, 1975-й, 1999-й, 2011-й

Год Кролика по китайскому календарю: что ждать его представителям в 2024 году. Фото © Shutterstock

Ещё одни представители китайского гороскопа, которым повезёт исправить прошлые ошибки и начать жизнь заново, — рождённые в год Кролика. В 2024 году Дракона им важно перебороть прокрастинацию и лень, перестать откладывать всё на потом. Новый год будет благоприятным временем для положительных перемен. Начните новые проекты и подтяните здоровье.

Рождённые в год Змеи: 1941-й, 1953-й, 1965-й, 1977-й, 1989-й, 2001-й, 2013-й

Какие сюрпризы принесёт Дракон для рождённых в год Змеи. Фото © Shutterstock