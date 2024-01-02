Мужчинам с этими именами в 2024 году повезёт серьёзно разбогатеть
В это непростое время финансовая независимость и лишние деньги никому не помешают. Жаль, что попадутся возможности их приобрести очень немногим. Проверьте своё имя на удачу!
Специалисты в один голос твердят: благосостояние человека во многом зависит от его имени. Одни всю жизнь притягивают к себе неудачи, другие, напротив, весьма успешны, а деньги буквально рекой текут к ним в руки. Для этих парней в новом году любая ситуация будет оборачиваться золотым дождём даже в самых рискованных ситуациях. Обладателям каких мужских имён крупно повезёт в деньгах в предстоящем 2024 году?
1. Мужское имя Леонид
На кого из мужчин обрушится куча денег в 2024 году? Фото © Shutterstock
Носители имени Леонид — одни из главных баловней судьбы в наступающем 2024 году. Они обладают мощной энергетикой. Деньги в их жизнь будут стекаться словно намагниченные: знакомые то и дело начнут приглашать их в успешные проекты и стартапы. И даже если Леонид выберет обычную работу на "пятидневке", то и здесь из-за его хваткости и прозорливости его будут в течение года несколько раз повышать и награждать премиями.
2. Никита
Обладатели этого имени в последние месяцы, а то и годы усердно трудились, зарабатывали и последовательно шли к своей цели, однако судьба к ним не была очень уж благосклонна. Всё поменяется в ближайшее время. Серьёзный финансовый успех ждёт Никит уже до конца весны 2024 года.
3. Имя Антон
Мужчины с этими именами в 2024 года сильно разбогатеют. Фото © Shutterstock
Мужчинам с именем Антон в 2024 году крупно повезёт в плане финансов. Удача улыбнётся этим ребятам, так как они старательно работали над своей денежной энергией. Не отказывайтесь от риска — возможно, ваше денежное счастье поджидает за углом. Успех принесёт выигрыш в лотерею, наследство или брак с богатой женщиной.
4. Максим
Представители мужского пола с этим именем в последнее время сильно страдают от отсутствия финансовой грамотности и собственного транжирства. Мы призываем Максимов в срочном порядке проработать эти проблемы, потому что уже в первые месяцы 2024 года на них может свалиться целая лавина денег — это будет колоссальный успех на работе с серьёзным повышением зарплаты или случайный разовый денежный успех. Однако при любом раскладе, если вы не сможете грамотно с этими деньгами обойтись, то останетесь у разбитого корыта.
5. Мужское имя Фёдор
Фёдоров, Никит и ещё трёх носителей мужских имён ожидают реки денег до конца 2024 года. Фото © Shutterstock
Мужчинам с именем Федя улыбнётся удача летом 2024 года. Есть все шансы уехать за границу или устроиться на работу в компанию с мировым именем. Кроме того, на этих ребят может обрушиться волна популярности через публикации в книгах и журналах.
Shutterstock