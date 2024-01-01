Как не поубивать друг друга в новогодние праздники: 5 спасительных советов

Впереди новогодние праздники, это означает череду застолий с родственниками, друзьями и длительные каникулы в кругу семьи. А вы знали, что, по статистике, большинство решений о разводах принимается после празднования Нового года? Печальное начало, ведь в это время мы ждём счастья, хороших перемен. А в результате выходим на работу в некотором озлоблении на своих близких, которые нас разочаровали и вымотали нервы, — это касается и детей, и супругов. Какие правила соблюдать, чтобы не поссориться?

1. Распланируйте праздничные дни грамотно

Эти советы помогут не надоесть друг другу за новогодние праздники. Фото © Shutterstock

Люди часто ссорятся от скуки. Обилие свободного времени как-то дезорганизует, особенно если в будние дни вы ведёте очень напряжённую жизнь. Помните, что праздник сам себя не справит, а хороший отдых — это тяжёлый труд. Сформируйте реалистичные планы, чтобы не было завышенных ожиданий. Здорово хотеть покататься на лыжах, играть в настольные игры, навести порядок в шкафу, но не стоит расписывать каждый день так, что это будет похоже на марафон. Чередуйте дни дома и на выездах. Это могут быть три дня на базе отдыха или поездка в соседний городок. Смена обстановки освежает восприятие праздников, добавляет новых впечатлений и эмоций. Но не забывайте и про дни тюленя — на диване с фильмами и обнимашками, это тоже важно!

2. Найдите время для себя

Новогодние праздники — это неожиданно возникшее свободное время. Не тратьте его только на близких, подумайте о себе. Вспомните, что вы давно хотели сделать: сходить в СПА, почитать интересную книгу, начать учить испанский или записаться в тренажёрный зал. Раньше на это всегда не хватало времени, а сейчас появилась прекрасная возможность. Не упустите её!

3. Праздники — не время для выяснения отношений

Как организовать новогодние каникулы, чтобы не поругаться с семьёй. Фото © Shutterstock

Основная причина ссор в праздники заключается в том, что вы проводите очень много времени вместе и, конечно, видитесь с теми, с кем в обычные дни не видитесь вообще или встречаетесь редко. Всё это объяснимо, но совершенно не должно становиться поводом для выяснения отношений.

Если кажется, что это идеальный момент, чтобы разобраться с проблемами, которые все игнорировали или замалчивали, вы неправы. Праздничные выходные и без того являются довольно стрессовым временем. Зачем специально усугублять это разборками, которые вы откладывали долгие месяцы?

4. Порадуйте себя и близких новогодними лакомствами

Да, после новогоднего застолья всем нам кажется, что ещё как минимум неделю не сможем ничего есть — настолько сытыми мы себя чувствуем. Но, как показывает практика, уже 3–4 января вновь хочется чего-нибудь вкусненького. Не стоит себе отказывать в этом удовольствии, так что поэкспериментируйте и приготовьте какой-нибудь классный десерт вместе с любимыми.

5. Устройте генеральную уборку всей семьёй

Как не получить нервный тик от общения с семьёй на новогодних праздниках. Фото © Shutterstock