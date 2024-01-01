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1 января, 08:00

10 фото, сделанных изнутри самых привычных нам вещей, — это перевернёт ваш мир

Мы все видели эти предметы десятки или даже сотни раз, но ни разу не заглядывали внутрь. Что там скрывается? Собрали 10 ну очень интересных фото, которые раскрывают эти тайны!

"Поперечный разрез нескольких разных кабелей", — CHooTZ.

Фото © Reddit / CHooTZ

Фото © Reddit / CHooTZ

"В одном из моих дров внутри оказалась шишка", — nzscion.

Фото © Reddit / nzscion

Фото © Reddit / nzscion

"Изнутри гитара выглядит как шикарная квартира с дизайнерским ремонтом", — VarneyKing.

Фото © Reddit / VarneyKing

Фото © Reddit / VarneyKing

"Так вот что, оказывается, находится внутри кактуса", Zavalac03.

Фото © Reddit / Zavalac03

Фото © Reddit / Zavalac03

"Внутри лапы слона", — sverdrupian.

Фото © Reddit / sverdrupian

Фото © Reddit / sverdrupian

"Как выглядит объектив в разрезе", — DerB_23.

Фото © Reddit / DerB_23

Фото © Reddit / DerB_23

"Несколько слоёв анодов и катодов внутри батарейки", — 9ShadesLeft.

Фото © Reddit / 9ShadesLeft

Фото © Reddit / 9ShadesLeft

"Изнутри киноэкрана", — zackit.

Фото © Reddit / zackit

Фото © Reddit / zackit

"Вытащил из угла сарая осиное гнездо. Получилось идеальное поперечное сечение", — bezododo.

Фото © Reddit / bezododo

Фото © Reddit / bezododo

"Внутри плетёного шланга. Выглядит как обычный шарик", — bobberhom.

Фото © Reddit / bobberhom

Фото © Reddit / bobberhom

10 смешных семейных снимков, которые можно использовать как идеи для фото с близкими на Новый год
10 смешных семейных снимков, которые можно использовать как идеи для фото с близкими на Новый год
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Reddit / CHooTZ, bobberhom

Сергей Трофимов
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