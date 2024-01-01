10 фото, сделанных изнутри самых привычных нам вещей, — это перевернёт ваш мир
Мы все видели эти предметы десятки или даже сотни раз, но ни разу не заглядывали внутрь. Что там скрывается? Собрали 10 ну очень интересных фото, которые раскрывают эти тайны!
"Поперечный разрез нескольких разных кабелей", — CHooTZ.
Фото © Reddit / CHooTZ
"В одном из моих дров внутри оказалась шишка", — nzscion.
Фото © Reddit / nzscion
"Изнутри гитара выглядит как шикарная квартира с дизайнерским ремонтом", — VarneyKing.
Фото © Reddit / VarneyKing
"Так вот что, оказывается, находится внутри кактуса", — Zavalac03.
Фото © Reddit / Zavalac03
"Внутри лапы слона", — sverdrupian.
Фото © Reddit / sverdrupian
"Как выглядит объектив в разрезе", — DerB_23.
Фото © Reddit / DerB_23
"Несколько слоёв анодов и катодов внутри батарейки", — 9ShadesLeft.
Фото © Reddit / 9ShadesLeft
"Изнутри киноэкрана", — zackit.
Фото © Reddit / zackit
"Вытащил из угла сарая осиное гнездо. Получилось идеальное поперечное сечение", — bezododo.
Фото © Reddit / bezododo
"Внутри плетёного шланга. Выглядит как обычный шарик", — bobberhom.
Фото © Reddit / bobberhom