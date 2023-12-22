10 смешных семейных снимков, которые можно использовать как идеи для фото с близкими на Новый год
Новый год — это время радости, тепла и, конечно же, забавных случаев. Что может быть лучше, чем запечатлеть эти редкие моменты, когда вся семья в сборе? Вдохновитесь идеями для создания незабываемых и смешных новогодних кадров у нас.
"Шикарная новогодняя открытка моей подруги", — kcm1984.
Фото © Reddit / kcm1984
"Новогоднее фото семьи подруги", — Imjusttryingtothink.
Фото © Reddit / Imjusttryingtothink
"Я сделала собственную рождественскую открытку в этом году", — tarebearah.
Фото © Reddit / tarebearah
"Привет, Reddit, мы с семьёй потратили много времени на нашу рождественскую открытку и хотели бы поделиться ею с вами. Счастливых праздников", — frikinhardcore.
Фото © Reddit / frikinhardcore
"Мир на Земле"... Мнения?" — BallOfAnxiety98.
Фото © Reddit / BallOfAnxiety98
"Каждый год мы делаем смешные рождественские открытки. Наш кот "в восторге", — gynasaurus.
Фото © Reddit / gynasaurus
"Наконец-то пришли мои рождественские открытки! Как вам?" — mPROden0769.
Фото © Reddit / mPROden0769
"Он потерял руку. Ей сделали двойную мастэктомию. Это их рождественская открытка", — mikelem.
Фото © Reddit / mikelem
"Новогодняя фотография, когда вся семья вдалеке", — TheeIncubus.
Фото © Reddit / TheeIncubus
"Это наша лучшая рождественская фотография за последние годы", — Turner_Brown.
Фото © Reddit / Turner_Brown
Reddit / Imjusttryingtothink / Turner_Brown