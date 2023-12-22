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22 декабря, 05:00

10 смешных семейных снимков, которые можно использовать как идеи для фото с близкими на Новый год

Новый год — это время радости, тепла и, конечно же, забавных случаев. Что может быть лучше, чем запечатлеть эти редкие моменты, когда вся семья в сборе? Вдохновитесь идеями для создания незабываемых и смешных новогодних кадров у нас.

"Шикарная новогодняя открытка моей подруги", — kcm1984.

Фото © Reddit / kcm1984

Фото © Reddit / kcm1984

"Новогоднее фото семьи подруги", — Imjusttryingtothink.

Фото © Reddit / Imjusttryingtothink

Фото © Reddit / Imjusttryingtothink

"Я сделала собственную рождественскую открытку в этом году", — tarebearah.

Фото © Reddit / tarebearah

Фото © Reddit / tarebearah

"Привет, Reddit, мы с семьёй потратили много времени на нашу рождественскую открытку и хотели бы поделиться ею с вами. Счастливых праздников", — frikinhardcore.

Фото © Reddit / frikinhardcore

Фото © Reddit / frikinhardcore

"Мир на Земле"... Мнения?" BallOfAnxiety98.

Фото © Reddit / BallOfAnxiety98

Фото © Reddit / BallOfAnxiety98

"Каждый год мы делаем смешные рождественские открытки. Наш кот "в восторге", — gynasaurus.

Фото © Reddit / gynasaurus

Фото © Reddit / gynasaurus

"Наконец-то пришли мои рождественские открытки! Как вам?" mPROden0769.

Фото © Reddit / mPROden0769

Фото © Reddit / mPROden0769

"Он потерял руку. Ей сделали двойную мастэктомию. Это их рождественская открытка", — mikelem.

Фото © Reddit / mikelem

Фото © Reddit / mikelem

"Новогодняя фотография, когда вся семья вдалеке", — TheeIncubus.

Фото © Reddit / TheeIncubus

Фото © Reddit / TheeIncubus

"Это наша лучшая рождественская фотография за последние годы", — Turner_Brown.

Фото © Reddit / Turner_Brown

Фото © Reddit / Turner_Brown

7 историй от реальных людей, которые докажут, что новогодние чудеса — совсем не сказки
7 историй от реальных людей, которые докажут, что новогодние чудеса — совсем не сказки
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Reddit / Imjusttryingtothink / Turner_Brown

Сергей Трофимов
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