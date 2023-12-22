В Госдуме призвали убрать с телеэкранов участников голой вечеринки Ивлеевой
Депутат Гусев призвал убрать с телеэкранов участников голой вечеринки Ивлеевой
Знаменитостей, участвовавших в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, следует убрать из эфира государственных телеканалов. С такой инициативой в адрес руководства ВГТРК, Первого канала и НТВ обратился депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев.
В тексте обращений, которые есть в распоряжении Лайфа, он подчеркнул, что присутствовавшие на скандальной вечеринке лица публично демонстрировали неподобающее поведение. В то же время, по словам законотворца, для некоторых россиян они являются кумирами и образцом для подражания. Народный избранник считает, что у звёзд нашей эстрады двойные стандарты: с одной стороны, они за СВО и семейные ценности, а с другой стороны, позволяют себе такое.
"Надо убирать с государственных каналов таких звёзд. Зачем рекламировать людей за государственный счёт, которые говорят одно, а делают другое?" — задаётся вопросом депутат.
В этой связи Гусев предложил телеканалам удалить этих звёзд эстрады из эфира и титров. По его мнению, в отснятых программах можно использовать замену изображения и голоса в случае отсутствия возможности удалить их.
Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда нагрянули силовики. В заведении они провели обыски и изъяли документацию.
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