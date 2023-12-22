В Госдуме призвали убрать с телеэкранов участников голой вечеринки Ивлеевой

В тексте обращений, которые есть в распоряжении Лайфа, он подчеркнул, что присутствовавшие на скандальной вечеринке лица публично демонстрировали неподобающее поведение. В то же время, по словам законотворца, для некоторых россиян они являются кумирами и образцом для подражания. Народный избранник считает, что у звёзд нашей эстрады двойные стандарты: с одной стороны, они за СВО и семейные ценности, а с другой стороны, позволяют себе такое.