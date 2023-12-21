Ажиотажа нет: Лайф показывает обстановку внутри столичного клуба "Мутабор" после обысков
SHOT: Людей начали пускать на вечеринку в столичный клуб "Мутабор" после обысков
Людей начали запускать в столичный клуб "Мутабор" на "голую вечеринку" блогерши Анастасии Ивлеевой. Силовики провели обыск, забрали материалы и уехали из заведения, сообщает телеграм-канал SHOT.
Обстановка в столичном клубе "Мутабор", где должна состояться вторая часть вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Видео © T.me / SHOT
По информации канала, людей начали пускать в клуб после часа ожидания. Вопреки тому что тусовка должна быть в самом разгаре, ажиотажа там нет: внутри "Мутабора" находится лишь около 30 человек. Некоторые из них фотографируются на кровати с изображением Ивлеевой, однако сама блогерша пока так и не появилась. Гости также признались, что после вчерашнего резонанса приходить в клуб им было страшновато.
Также выяснилось, что стоимость билетов на вечеринку начиналась от двух с половиной тысяч рублей. Для гостей, желающих расположиться в вип-зоне, была установлена сумма в размере миллиона рублей за компанию из десяти человек.
Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, на который нагрянули силовики.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
T.me / SHOT