Регион

Уведомления отключены

21 декабря, 20:55

Ажиотажа нет: Лайф показывает обстановку внутри столичного клуба "Мутабор" после обысков

SHOT: Людей начали пускать на вечеринку в столичный клуб "Мутабор" после обысков

Людей начали запускать в столичный клуб "Мутабор" на "голую вечеринку" блогерши Анастасии Ивлеевой. Силовики провели обыск, забрали материалы и уехали из заведения, сообщает телеграм-канал SHOT.

Обстановка в столичном клубе "Мутабор", где должна состояться вторая часть вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Видео © T.me / SHOT

По информации канала, людей начали пускать в клуб после часа ожидания. Вопреки тому что тусовка должна быть в самом разгаре, ажиотажа там нет: внутри "Мутабора" находится лишь около 30 человек. Некоторые из них фотографируются на кровати с изображением Ивлеевой, однако сама блогерша пока так и не появилась. Гости также признались, что после вчерашнего резонанса приходить в клуб им было страшновато.

Также выяснилось, что стоимость билетов на вечеринку начиналась от двух с половиной тысяч рублей. Для гостей, желающих расположиться в вип-зоне, была установлена сумма в размере миллиона рублей за компанию из десяти человек.

Ивлееву потребовали проверить на налоги после демонстрации "23 миллионов на попе"
Ивлееву потребовали проверить на налоги после демонстрации "23 миллионов на попе"

Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, на который нагрянули силовики.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

T.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров