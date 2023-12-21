Ажиотажа нет: Лайф показывает обстановку внутри столичного клуба "Мутабор" после обысков

По информации канала, людей начали пускать в клуб после часа ожидания. Вопреки тому что тусовка должна быть в самом разгаре, ажиотажа там нет: внутри "Мутабора" находится лишь около 30 человек. Некоторые из них фотографируются на кровати с изображением Ивлеевой, однако сама блогерша пока так и не появилась. Гости также признались, что после вчерашнего резонанса приходить в клуб им было страшновато.