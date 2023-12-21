Ивлееву потребовали проверить на налоги после демонстрации "23 миллионов на попе"
Mash: Ивлееву проверят на уплату налогов после показа украшения за 23 млн руб.
Настя Ивлеева. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_
Блогершу Настю Ивлееву необходимо проверить на уплату налогов после того, как она показала украшения за 23 миллиона рублей на своей скандальной вечеринке. С таким требованием в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, пишет Mash.
"23 миллиона на попе": Ивлеева хвастается главным аксессуаром наряда на вечеринке. Видео © Telegram / "Неопра, блин"
В своём обращении общественник призывает проверить Ивлееву на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным с 1 декабря 2020 года в российскую казну. Примечательно, что блогерша уже не первый раз показывает состоятельность. Так, в 2021 году она масштабно отпраздновала своё 30-летие. Блогерша с размахом отметила юбилей, устроив салюты в семи городах России. При этом в МЧС Татарстана не оценили подарок, который звезда приготовила своим фанатам.
Как сообщал Лайф, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие звёзды. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки. А Лолита уверена, что фото с вечеринки являются арт-объектами и несут ценность. В РПЦ потребовали по закону оценить вечеринку Ивлеевой.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.