Ивлееву потребовали проверить на налоги после демонстрации "23 миллионов на попе"

Блогершу Настю Ивлееву необходимо проверить на уплату налогов после того, как она показала украшения за 23 миллиона рублей на своей скандальной вечеринке. С таким требованием в Генпрокуратуру обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, пишет Mash.

В своём обращении общественник призывает проверить Ивлееву на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным с 1 декабря 2020 года в российскую казну. Примечательно, что блогерша уже не первый раз показывает состоятельность. Так, в 2021 году она масштабно отпраздновала своё 30-летие. Блогерша с размахом отметила юбилей, устроив салюты в семи городах России. При этом в МЧС Татарстана не оценили подарок, который звезда приготовила своим фанатам.