"Невинная вечеринка": Лолита заявила о "фотографической ценности" скандальной тусовки Ивлеевой
Лолита Милявская: На скандальной вечеринке Ивлеевой не было ничего вульгарного
Организованная блогершей Настей Ивлеевой вечеринка в одном из столичных клубов вышла невинной, и ничего вульгарного там не было. Так эстрадная певица Лолита Милявская ответила на претензии общественности из-за "почти голой" тусовки.
Киркоров и Лолита на вечеринке Ивлеевой. Видео © Telegram / Неопра, блин!
"Совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты. Ничего, кроме иронии, не происходило, ничего вульгарного", — отметила артистка в беседе с NEWS.ru.
Милявская добавила, что на вечеринке было много талантливой молодёжи. При этом певица подчеркнула, что дресс-код был ироническим, а на тусовке на самом деле не было ни одного голого тела.
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей, в частности, были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции уже обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить бойкот участникам "циничной" вечеринки, которую устроила Ивлеева, а самый скандальный её участник раскрыл, почему из одежды на нём был лишь носок.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
Telegram / Неопра, блин!