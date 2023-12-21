"Невинная вечеринка": Лолита заявила о "фотографической ценности" скандальной тусовки Ивлеевой

Организованная блогершей Настей Ивлеевой вечеринка в одном из столичных клубов вышла невинной, и ничего вульгарного там не было. Так эстрадная певица Лолита Милявская ответила на претензии общественности из-за "почти голой" тусовки.

Киркоров и Лолита на вечеринке Ивлеевой. Видео © Telegram / Неопра, блин!

"Совершенно невинная вечеринка, где много фотографий, которые представляют собой, я бы даже сказала, фотографическую ценность, потому что это арт-объекты. Ничего, кроме иронии, не происходило, ничего вульгарного", — отметила артистка в беседе с NEWS.ru.

Милявская добавила, что на вечеринке было много талантливой молодёжи. При этом певица подчеркнула, что дресс-код был ироническим, а на тусовке на самом деле не было ни одного голого тела.