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21 декабря, 12:07

"Наши бойцы сражаются точно не за это": Мизулина призвала к бойкоту Ивлеевой и гостей её скандальной вечеринки

Мизулина призвала к бойкоту Ивлеевой и гостей её голой вечеринки в Москве

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить бойкот участникам "циничной" вечеринки, которую устроила блогерша Настя Ивлеева. По словам общественницы, подобные мероприятия — это самый настоящий "выстрел в ногу политике, которую проводит наше государство".

"Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. <...> Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причём на государственном уровне, — написала Мизулина в телеграм-канале.

"Миллионные трусы заложит в ломбард": В Госдуме придумали "лучшее наказание" для Ивлеевой за голую вечеринку
"Миллионные трусы заложит в ломбард": В Госдуме придумали "лучшее наказание" для Ивлеевой за голую вечеринку

Также она обратила внимание на то, что возмущение общества вызвал не сам факт проведения вечеринки, а то, что кадры с мероприятия оказались в открытом доступе. Как подчеркнула Мизулина, эти снимки могли увидеть дети.

Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди знаменитых гостей, в частности, были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции уже обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки.

Самый скандальный участник голой вечеринки Ивлеевой раскрыл, почему из одежды на нём был лишь носок
Самый скандальный участник голой вечеринки Ивлеевой раскрыл, почему из одежды на нём был лишь носок

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

VK / Настя Ивлеева

Наталья Исакова
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