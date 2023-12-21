"Наши бойцы сражаются точно не за это": Мизулина призвала к бойкоту Ивлеевой и гостей её скандальной вечеринки

"Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. <...> Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причём на государственном уровне, — написала Мизулина в телеграм-канале.