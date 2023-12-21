"Наши бойцы сражаются точно не за это": Мизулина призвала к бойкоту Ивлеевой и гостей её скандальной вечеринки
Мизулина призвала к бойкоту Ивлеевой и гостей её голой вечеринки в Москве
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала объявить бойкот участникам "циничной" вечеринки, которую устроила блогерша Настя Ивлеева. По словам общественницы, подобные мероприятия — это самый настоящий "выстрел в ногу политике, которую проводит наше государство".
"Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. <...> Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причём на государственном уровне, — написала Мизулина в телеграм-канале.
Также она обратила внимание на то, что возмущение общества вызвал не сам факт проведения вечеринки, а то, что кадры с мероприятия оказались в открытом доступе. Как подчеркнула Мизулина, эти снимки могли увидеть дети.
Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди знаменитых гостей, в частности, были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции уже обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки.
* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
VK / Настя Ивлеева