"Это того стоило": Ивлеева ответила хейтерам и анонсировала продолжение голой вечеринки со звёздами

Блогерша Настя Ивлеева прокомментировала свою скандальную "почти голую вечеринку" (almost naked party), которая состоялась в Москве в ночь с 20 на 21 декабря. Тусовка вызвала гнев общественников, которые уже призвали проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ*.

Киркоров и Лолита на вечеринке Ивлеевой. Видео © t.me / neopra_blin

"Друзья, это (вечеринка. — Прим. Лайфа), конечно, того стоило. Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что "это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина", хотя просто люди пришли красивые, в красивых нарядах, в полуобнажённых", — сказала Ивлеева в своём телеграм-канале.

Блогерша также заявила о двойных стандартах. По её словам, некоторые россияне "смотрят на Запад", восхищаясь моделями в полуобнажённых нарядах, тогда как отечественных артистов называют развратными и опустившимися. Ивлеева выразила надежду, что в России "никогда не будет полного принятия друг друга", потому что всеобщая любовь вызывает скуку.

Настя Ивлеева и Филипп Киркоров на скандальной "почти голой вечеринке" (almost naked party). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _agentgirl_

Резюмируя, хозяйка прошедшей тусовки анонсировала второй день вечеринки.

Напомним, что первый день almost naked party запомнился участием приглашённых звёзд в откровенных нарядах. На вечеринке были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. Особенно на мероприятии выделялся рэпер Vacio. Парень разгуливал полностью голышом, не считая натянутого на причинное место носка.