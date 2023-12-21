Бойцы СВО с передовой записали "привет" Ивлеевой и гостям её голой вечеринки

Российские военные, находящиеся на Артёмовском направлении в зоне спецоперации (СВО), поддержали инициативу общественников проверить блогершу Настю Ивлееву и её скандальную вечеринку с полуголыми звёздами. Как сообщает SHOT , прямо с передовой бойцы записали соответствующее видеообращение.

Как отметили военнослужащие, пока некоторые знаменитости позволяют себе творить разврат в столичных ночных клубах, они защищают Родину, а их товарищи гибнут на фронте. К слову, этой ночью, пока вовсю громыхала вечеринка, парни взяли в плен восемь украинских военных и ликвидировали восемнадцать бойцов ВСУ.