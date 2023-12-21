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Регион
Опубликовано 21 декабря 2023, 14:18
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Бойцы СВО с передовой записали "привет" Ивлеевой и гостям её голой вечеринки

Бойцы СВО поддержали инициативу общественников проверить Ивлееву и её вечеринку

Российские военные, находящиеся на Артёмовском направлении в зоне спецоперации (СВО), поддержали инициативу общественников проверить блогершу Настю Ивлееву и её скандальную вечеринку с полуголыми звёздами. Как сообщает SHOT, прямо с передовой бойцы записали соответствующее видеообращение.

Бойцы СВО поддержали инициативу активистов проверить Ивлееву и её вечеринку. Видео © Telegram / SHOT

Как отметили военнослужащие, пока некоторые знаменитости позволяют себе творить разврат в столичных ночных клубах, они защищают Родину, а их товарищи гибнут на фронте. К слову, этой ночью, пока вовсю громыхала вечеринка, парни взяли в плен восемь украинских военных и ликвидировали восемнадцать бойцов ВСУ.

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"Поддерживаем инициативу движения "Зов народа" по проверке данного мероприятия", — сказал один из военнослужащих в видеопослании.

Напомним, скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка") прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Среди знаменитых гостей, в частности, были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Ксения Собчак и другие. С требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во всевозможные инстанции уже обратились различные общественники. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки.

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* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Демьянова
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